Love is in the air al Lido Losciale

Venerdì 17 agosto torniamo al Lido Losciale per una serata dedicata all'amore e alla felicità.



LOVE IS IN THE AIR è il titolo che abbiamo voluto dare a questo evento dove a farci compagnia, oltre ai tanti amici che ci verranno a trovare, avremo i residenti dj CICCIO DB e TONIO BONERBA, insieme al nostro ospite speciale e grande amico: CICCIO MARINELLI.



Con una prima parte musicale in viaggio tra gli anni '60 e '70, sarà la giusta occasione per sfoggiare outfit #floreali ed #hippie style, per rendere ancor più colorata la serata.



Abbiamo previsto per voi una #cena con un #menù intrigante ed a seguire un divertente #BeachParty



Cena, Ballo o Privè? Scegli la Tua formula per vivere la prima notte d'estate da protagonista.



Cena su PRENOTAZIONE.

Per il ballo dalle 23.00 ingresso GRATUITO su lista ospiti ( nome capogruppo + numero ospiti)



Per prenotazioni chiama il seguente numero: 333.1383031



LOVE IS IN THE AIR

c/o Lido Losciale

Contrada Losciale

Monopoli (BA)