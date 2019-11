Ensemble “Bottega dell’Armonia”, a Torre a Mare il duo chitarristico Lubello-Calogiuri

Per la dodicesima Stagione concertistica dell'Orchestra La Bottega dell'Armonia, sabato 23 novembre (ore 19.30), nella Chiesa di San Nicola, a Bari (Torre a Mare), è di scena il duo chitarristico formato da Gabriella Lubello e Riccardo Calogiuri, impegnato in un raffinato programma musicale che attraversa quasi tre secoli di musica. Partendo dal compositore pugliese Mauro Giuliani, che nei primi anni dell’Ottocento conquistò Vienna e i suoi salotti con un repertorio di musiche eseguite in altre città tedesche da molti suoi allievi, il duo esplora anche le sonorità latino-americane, da Piazzolla a Cardoso sino a Sergio Assad, Nazareth, Figueredo e Fernandez.

Ingresso libero. Info 339.3971028.