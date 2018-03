Luca Barbarossa incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Ogni volta che impugna un microfono - in radio come sul palco - Luca Barbarossa porta con sé un intero mondo, che racconta anche nel suo nuovo progetto musicale, Roma è de tutti, in cui, in romanesco, narra scorci di vita, storie quotidiane e universali. L'autore presenta dal vivo il suo nuovo album, La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 DALLE ORE 18:30