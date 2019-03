Luca Barboni, il guru del Growth Hacking per la prima volta a Bari

Creatività, pensiero analitico, sperimentazione e continua interazione di modelli e strategie per la crescita del business: ecco cosa c’è alla base del Growth Hacking, disciplina che si sta espandendo negli ultimi anni, e che mira a far conoscere le più importanti azioni del marketing e del business.

Due giorni, 14 ore intensive, per imparare sul campo come impostare da zero un processo di Growth Hacking grazie alle lezioni e le dritte del docente di fama nazionale Luca Barboni, considerato un guru della materia: imprenditore, public speaker e growth hacker, pioniere italiano della metodologia del Growth Hacking.

Il suo primo bootcamp a Bari è dedicato a imprenditori, startupper, project o product manager, marketer, agenzie, freelance, consulenti, digital strategist e in generale a tutti coloro che stanno lavorando alla crescita di un progetto, personale o dei propri clienti, e tutti coloro che si occupano di marketing, di prodotto o di dati.

Tutte le informazioni su programma e iscrizione si trovano al seguente Link

[Scadenza iscrizioni quota agevolata 21 Marzo. Posti limitatissimi]

Il percorso formativo è promosso all’interno del progetto Sprint, progetto di sviluppo dinamico promosso da The Hub Bari srl per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Megamark, Programma Sviluppo, Its Logistica Puglia, Impact Hub Bari, Asso Service, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Con Sprint si intende creare un collegamento virtuoso e concreto tra imprese innovative, formazione e mondo del lavoro.

Progetto Sprint

12 aprile 2019 dalle ore 09:30

13 aprile alle ore 18:30

Pad. 129 – via Volga c/o Fiera del Levante – Bari