Luca Carboni in concerto a Monopoli con il suo tour 'Sputnik'

Il cantante bolognese ha segnato la storia della musica italiana, con una importante discografia fatta di canzoni che sono rimaste indelebili nell’immaginario collettivo. Ha debuttato sulla scena musicale nel 1981, per esordire come solista solo tre anni dopo e raggiungere il successo del grande pubblico nel 1987 con il singolo “Silvia lo sai”. Da allora Carboni non si è più fermato, sia come cantautore che come musicista, scrivendo e interpretando alcune delle più note canzoni italiane, come “Farfallina”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Mare mare” e tante altre.



Il viaggio musicale di Luca Carboni prosegue oggi con grande successo nel segno dell’attualità, aperto a tantissime collaborazioni con alcune delle voci più significative della canzone contemporanea, come Jovanotti, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Elisa, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, solo per citarne alcuni.



Con Sputnik, un album potente, diretto, essenziale, Luca Carboni si è confermato ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e nello stesso tempo profondi e un suono che rappresenta perfettamente l'arte del POP.



Il 16 Agosto Carboni e il suo pop d'autore regaleranno un concerto esclusivo al grande pubblico di Monopoli in Piazza Vittorio Emanuele.

L'evento è organizzato dal Festival Costa Dei Trulli in collaborazione con il Comitato Festa Patria di Monopoli e l'Amministrazione Comunale della Città.



Monopoli (Bari) - Piazza Vittorio Emanuele - ore 21:30 - ingresso libero - Info. 3687845686

web: www.festapatriamonopoli.it