1^ Edizione "Luce d'amare" Le Opere in mostra al Castello Svevo di Bari

Sono centinaia gli appassionati del mondo della fotografia che hanno risposto al richiamo della prima edizione di Luce D’Amare, il concorso fotografico della città di Bari organizzato dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con il Polo Museale della Puglia e patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Bari.

Sul tema del mare - inteso nelle sue più svariate forme e rappresentazioni – si sono cimentati fotografi professionisti e semplici amanti dello scatto, presentando le proprie opere per le categorie Street Photography, Ritratto, Concept Art ePaesaggio/Architettura. Grande successo anche per l’innovativa Web Photography, immancabile e gettonatissima nell’era dihashtag e social network.

Le migliori opere tra quelle pervenute entro il 30 aprile saranno protagoniste di una mostra che si terrà nella Sala Sveva del Castello Svevo di Bari, dall’11 al 16 di maggio, a seguito della valutazione da parte della giuria, composta da Rosa Mezzina, Direttrice del Castello Svevo di Bari e del Castello di Trani, Mimmo Attademo, Docente di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, Antonella Marino, Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bari e Giornalista, Pasquale Susca, Fotografo e Claudio Esposito, Docente presso l’Istituto Europeo del Design.

All’insindacabile giudizio del popolo dei social network l’onore di decretare il vincitore della categoria Web Photography, dalla quale sarà anche selezionato il vincitore del Premio LSD Magazine, assegnato dallo stesso direttore responsabile della testata, Michele Traversa.

Presentazione e taglio del nastro fissati per venerdì 11 maggio alle ore 18, alla presenza del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, dell’Assessore alla Cultura, Silvio Maselli, della Direttrice del Castello Svevo, Rosa Mezzina, del Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano e di tutti i membri della commissione esaminatrice, oltre agli autori delle opere premiate per ciascuna categoria.

L’iniziativa, che si propone di diventare un evento ricorrente della primavera barese, ha dato prova di come il pubblico sia amante dell’arte e del bello e pronto a mettersi in gioco per una triplice finalità: il premio in palio per ciascuna delle categorie di gara, senza dubbio, ma anche la valorizzazione del territorio e, non ultima, la missione di solidarietà.

L’esposizione delle opere sarà infatti occasione per una raccolta fondi utili alla realizzazione di un progetto educativo all’interno dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto, coordinato da Pasquale Susca, fotografo e membro della giuria, presente in occasione dell’inaugurazione della mostra insieme allo stesso Direttore dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi, Ruggero Cristallo.

Un progetto che contribuisce a valorizzare l’enorme ricchezza della città e della regione Puglia, intesa come bellezze paesaggistiche ma anche come cultura e talenti del mondo delle arti, come sottolinea Vito Giordano Cardone, Presidente della Fondazione Nikolaos: “Questo progetto rientra pienamente nella mission primaria della Fondazione Nikolaos: fare di Bari e della Puglia un palcoscenico per la promozione della nostra arte e della nostra cultura a livello internazionale.”

Orari di accesso al castello:

Tutti i giorni dalle 10 alle 19, eccetto il martedì per chiusura settimanale.