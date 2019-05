II edizione del Luce Music Festival, festival itinerante con eventi di musica live

Urem, Fanfara e Ulixes S.C.S. presentano la seconda edizione del LUCE MUSIC FESTIVAL. APPRODI MUSICALI progetto vincitore dell'Avviso pubblico Spettacolo dal Vivo e Residenze artistiche promosso dalla Regione Puglia: un festival itinerante che attiva iniziative pluricentriche, portando eventi di musica live, con artisti nazionali e internazionali, su tutto il territorio regionale.

Luce Music Festival è un progetto triennale, un viaggio nei porti pugliesi, un attraversamento musicale, formativo e culturale che coinvolge il tacco d'Italia con l'obiettivo di realizzare spettacoli live e attività collaterali in alcune delle sei province della Regione, tra le location toccate da questo itinerario ci sono le città di Polignano a Mare, Margherita di Savoia, Monopoli, Molfetta e Santa Cesarea Terme.

La scelta pluricentrica è strettamente connessa al tema del viaggio e al porto come luogo di partenza e approdo, di scambio e di vitalità culturale. Così Luce Music Festival. Approdi musicali intende proporsi come spazio di collegamento fra diverse realtà del territorio pugliese, tenute insieme e legate fra loro dalla presenza del mare. Il collegamento, il filo rosso che lega insieme territori diversi sarà l’immagine di un'imbarcazione che viaggerà di porto in porto, di tappa in tappa, realizzando nel concreto il viaggio musicale che il progetto propone, toccando i diversi centri coinvolti. Ogni tappa sarà un approdo verso una nuova meta arricchendo di volta in volta il viaggio percorso dal Festival.

Le cinque città coinvolte, pur molto diverse fra loro, diventano espressione di un unico percorso artistico, che coinvolge in una logica paritaria realtà differenti: il grande porto industriale e il piccolo porto turistico, il porto a vocazione internazionale e il porto strettamente legato all'economia del territorio.

Il carattere pluricentrico del progetto vuole ribadire la necessità di garantire la massima diffusione e la massima accessibilità degli eventi di musica live, e di cultura in genere, su tutto il territorio regionale, così da garantire un'offerta musicale e culturale diffusa su un territorio il più ampio possibile.

Il porto, antico luogo di scambio economico e culturale, ritorna ad essere protagonista in questa operazione di rigenerazione urbana attenta alla valenza storica dei centri portuali vero e proprio patrimonio storico e culturale della Regione.

Il porto è uno spazio identitario della Puglia e i viaggi in mare a cui esso rimanda, sono stati da sempre al centro della riflessione di artisti, letterati, poeti e musicisti. Luce Music Festival. Approdi musicali recupera questa lunga tradizione artistica e la reinterpreta in chiave nuova, con nuovi linguaggi artistici, nuove proposte, nuovi target di riferimento: giovani, famiglie, artisti, operatori e appassionati di musica.

IL PROGRAMMA

BITONTO

30 maggio

Torrione Angioino

ore 20.00

Conferenza stampa di presentazione della II edizione del Luce Music Festival. Approdi Musicali

ore 18.30

spettacolo Lettere d’amore spedite dal mare (liberamente ispirato da "Heroides" di Ovidio) di e con Cosimo Damiano Damato e Violante Placido accompagnati dal violoncello di Riviera Lazeri

MONOPOLI

2 luglio

Largo Castello

ore 21:00 – “Vergassola racconta …” Dario Vergassola

MARGHERITA DI SAVOIA

4 luglio

Anfiteatro G. Piazzolla

Ore 21.00 – Piano Poetry il recital Sergio Cammariere

MOLFETTA

6 luglio

Anfiteatro di Ponente

Ore 21 - Manicomic Rimbamband

MARGHERITA DI SAVOIA

16 luglio

La porta dei leoni

Ore 21 - Victoria and The Winemakers

MOLFETTA

24 luglio

Banchina San Domenico

Ore 19.00 - L’Approdo dei ragazzi e mostra Art Invasion by WhatsArt

Ore 21.00 – Esibizione del vincitore LUCE CONTEST

A seguire: ‘Notti brave Summer Tour’ Carl Brave

MOLFETTA

25 luglio

Banchina San Domenico

Ore 19.00 - L’Approdo dei ragazzi e mostra Art Invasion by WhatsArt

Ore 21.00 - Main event: ‘Sotto il segno dei pesci’ Antonello Venditti

SANTA CESAREA TERME

9 agosto

Pyrex Arena

ore 21.00 – ‘Playlist Summer Tour’ Salmo