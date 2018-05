Luce Music Festival, al Fortino Sant'Antonio di Bari spettacolo musicale con Moni Ovadia e Erri De Luca

Giovedì 24 maggio, a Bari presso il Fortino Sant'Antonio, alle ore 11.30, si terra la conferenza stampa di LUCE MUSIC FESTIVAL. APPRODI MUSICALI progetto vincitore dell' Avviso pubblico Spettacolo dal Vivo e Residenze artistiche promosso dalla Regione Puglia: un festival itinerante che attiverà iniziative pluricentriche, portando eventi di musica live, con artisti nazionali e internazionali, su tutto il territorio regionale; tra i nomi Francesco De Gregori, Cristiano De Andrè, Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Il Festival è promosso da Urem, Fanfara e Ulixes S.C.S., con la direzione artistica di Moni Ovadia in collaborazione con il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato; entrambi i direttori artistici, insieme alle istituzioni locali, presenteranno il programma fitto di eventi durante la conferenza stampa in programma al Fortino Sant’Antonio di Bari.

Lo stesso giovedì 24 maggio, alle ore 17, Moni Ovadia sarà ospite di una Masterclass e, alle ore 19, sempre al Fortino Sant'Antonio, andrà in scena insieme a Erri De Luca per il recital musicale Se i delfini venissero in aiuto.

Uno spettacolo che ha come protagonista il tema del viaggio, un incipit perfetto per questo Festival itinerante; un racconto in musica tratto dall'omonimo libro di De Luca: il diario che lo scrittore ha tenuto a bordo dalla nave di Medici senza Frontiere diventa un recital con lo stesso Erri De Luca, Moni Ovadia, Cosimo Damiano Damato e la Piccola Orchestra Mediterranea diretta dal maestro Giovanni Seneca presentato in esclusiva in apertura del LUCE MUSIC FESTIVAL. APPRODI MUSICALI.

Durante l’appuntamento pomeridiano del 24 maggio Erri De Luca, insieme a Raimondo Di Maio, editore (Dante & Descartes) del testo omonimo da cui è tratto lo spettacolo, incontreranno il pubblico per il firmacopie di Se i delfini venissero in aiuto alla presenza dei direttori artistici Moni Ovadia e Cosimo Damiano Damato. Tutte le attività in programma durante la giornata del 24 maggio saranno ad ingresso gratuito.

