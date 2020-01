Lucio Battisti con la Compagnia tribute band

Tra i più grandi, influenti e innovativi cantanti e musicisti italiani di sempre, LUCIO BATTISTI è considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti.

In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi.



Con La Compagnia Tribute Band vogliamo rivivere tutti insieme le emozioni dei più grandi successi firmati da Lucio Battisti, in una serata in cui musica e buon cibo vi sorprenderanno!



Info al 3482358772 o 3927355203