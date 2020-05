Locus 2020 resiste in "Limited Edition", e rimanda di un anno l'edizione "Open-eyed music": riconfermati per l’estate 2021 i concerti di Willie Peyote e Niccolò Fabi

''E' da quando hanno iniziato a circolare le prime notizie sul Corona Virus, che stiamo trattenendo il fiato. Abbiamo assistito increduli al rapido espandersi della pandemia, ed al verificarsi delle peggiori previsioni per il nostro mondo. Dopo aver dedicato tutta la vita a riunire la gente intorno alla musica, quest'anno dobbiamo considerare il distanziamento sociale come unico modo per proteggere la comunità.

Negli ultimi mesi abbiamo preferito non dare informazioni vaghe al pubblico, ma non abbiamo mai smesso di lavorare, monitorando l'evolversi della situazione in vista dell'estate.

Ora possiamo affermare con certezza che purtroppo gli straordinari concerti già annunciati non potranno realizzarsi nel 2020, ma stiamo lavorando per riprogrammarli nell'estate 2021 insieme all'intero format già presentato quest'anno.

Siamo quindi lieti di poter annunciare già oggi il "Locus festival 2021 - Open-eyed music", con due primi eventi confermati: Niccolò Fabi il 31 luglio 2021, e Willie Peyote il 7 agosto 2021.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

Stiamo cercando di concordare spostamenti anche con gli altri artisti, che speriamo di comunicare appena possibile.

Nonostante tutto questo però, non rinunciamo al Locus neanche nel 2020! Ci stiamo misurando con le nuove modalità di fruizione in sicurezza degli eventi per quest'estate, codificate e annunciate dalle autorità nazionali e regionali.

E' necessario quindi ancora un pò di tempo, ma sta nascendo un nuovo programma per un "Locus festival 2020 - limited edition" ad agosto in una dimensione più intima e raccolta, ma preservando la qualità e l'identità culturale del Locus. E per chi non potrà raggiungerci, offriremo la possibilità di mantenere un contatto audiovisivo con speciali dirette video in streaming.

In questa situazione di estrema difficoltà per tutto il vasto comparto produttivo dello spettacolo, resistiamo aggrappandoci alle nostre radici e all'essenziale che non abbiamo mai abbandonato: la buona musica, le performance sincere, ed un territorio ricco di bellezza e tradizione. Perché il Locus è patrimonio di un'intera comunità, che può darci forza e motivazione per andare avanti nonostante le pesanti limitazioni causate dall'emergenza sanitaria.

Avremo bisogno della collaborazione di tutti, dagli artisti al pubblico, per proseguire questa esperienza straordinaria chiamata Locus festival. Intanto ci arrivano due primi segnali incoraggianti: Il Comune di Locorotondo ha rinnovato la convenzione con il Locus, e l'azienda vinicola Tormaresca conferma il suo convinto supporto come official partner''.

Locus festival XVII edizione – open-eyed musc



NICCOLO' FABI

Mavùgliola Masseria, Locorotondo (BA)

Sabato 31 luglio 2021



WILLIE PEYOTE

Mavùgliola Masseria, Locorotondo (BA)

Sabato 7 agosto 2021



BIGLIETTI DISPONIBILI SU

DICE.fm

TICKETONE

Posto unico: € 25,30