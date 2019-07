Ricco e vario il mese di luglio firmato Bariblu. Si inizia con la riapertura di Ipersimply, poi Lampo e Milady i gattini più rock della tv e tanto altro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Tante le iniziative promosse dal Centro Commerciale Bariblu per il mese di luglio! Si inizia l’11 luglio con l’attesa riapertura dell’ipermercato Ipersimply che inaugura i nuovi spazi dopo il breve periodo di restyling, accompagnata da tante offerte. Aria di novità anche da Magicabula, il servizio esclusivo di BariBlu per i più piccoli: cambiano gli orari ma non il divertimento. Lo spazio dedicato al gioco e allo svago sarà aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30. Imperdibile poi, l’appuntamento del 20 luglio per bambini e famiglie con i gattini più rock della TV Lampo e Milady di 44 Gatti. Due dei protagonisti della travolgente serie d’animazione per bambini ispirata all’omonima canzone vincitrice della decima edizione dello Zecchino d’Oro, record di ascolti su Rai YoYo. Tra fantastiche avventure a colpi di musica, i quattro gatti musicisti, membri della band Buffycats, affrontano in ogni episodio sfide impegnative aiutando i loro simpatici amici con i piccoli e grandi problemi di ogni giorno. Lampo e Milady incontreranno tutti i loro piccoli fan in galleria dalle ore 11 alle ore 12:30 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20:30 Tanto divertimento e tantissimi selfie insieme ai bimbi per immortalare questo grande esclusivo evento.