Luisa Carrada e Annamaria Anelli presentano 'Chiavi di scrittura, per usare sempre le parole giuste'

Luisa Carrada e Annamaria Anelli due business writer, autrici della collana "Chiavi di scrittura" di Zanichelli



Luisa Carrada ci parlerà dei suoi due ultimi libri:

Scrivere, che bello!

Paroline & Paroloni

Annamaria Anelli ci parlerà di:

Caro Cliente,

Dialoga con le Autrici Nando Cannone, umanista e tecnologo.



BIO

Luisa Carrada | Editor e docente di scrittura professionale, è autrice del blog “Il Mestiere di scrivere”. Quando non scrive, insegna alle aziende e alle amministrazioni a ideare, smontare e rimontare testi, per trovare il loro unico e inconfondibile tono di voce.

Con Zanichelli ha pubblicato anche Lavoro, dunque scrivo! e Studio, dunque scrivo.



Annamaria Anelli | Insegna scrittura professionale ad aziende, pubbliche amministrazioni e liberi professionisti.

Per lei scrivere significa creare relazioni per aiutare le aziende a trasformare clienti arrabbiati in clienti innamorati.