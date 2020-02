Gianni Ciardo in scena al Teatro Traetta di Bitonto con 'Lumie di Sicilia'

Dall’omonimo romando di Luigi Pirandello, Gianni Ciardo sarà in scena il 29 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il Teatro Traetta di Bitonto con lo spettacolo dal titolo Lumie di Sicilia, regia di Gianni Ciardo. Saranno in scena insieme a Gianni Ciardo (Micuccio Bonavino) anche: Marilù Quercia, Tiziana Gerbino, Michele Grossi e Ebe Guerra. Un atto unico che appartiene ai primordi della produzione teatrale pirandelliana, rivisitato nell’adattamento che Gianni Ciardo offre al pubblico, in cui il protagonista Michele Bonavino, dopo un lungo viaggio dalla Sicilia arriva in una lussuosa casa del nord per incontrare la sua amata, qui Liza Minelli (Ebe Guerra), ormai diventata famosa grazie anche ad all’aiuto dello stesso Micuccio ottenuto con grandi sacrifici dopo aver venduto un suo podere. Lui ancora innamorato della bella Liza alla quale ha scritto numerose lettere d’amore, si dovrà scontrare con la dura realtà in cui non c’è più posto per i suoi sentimenti. In questo scenario dove la povertà incontra la ricchezza e l’amore incontra il successo, ci sono i tentativi della sorella di lei (Marilù Quercia) che cerca di far andare via Micuccio, relegandolo anche in cucina con i domestici (Tiziana Gerbino e Michele Grossi), ma nonostante tutto si lascia conquistare dai racconti del protagonista che le fanno riaffiorare i ricordi nostalgici della sua amata Sicilia. Quest’opera rientra nella rassegna teatrale Il comico è una cosa seria, ideata dallo stesso Gianni Ciardo per la stagione 2019/20 del Teatro Traetta di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si segnalano le ricerche musicali dello stesso Gianni Ciardo, particolarmente pregevoli e vero trait d’union di tutti i lavori in cartellone.

Scenografie: Damiano Pastoressa

Ricerche musicali: Gianni Ciardo

Regia: Gianni Ciardo

Info e prenotazioni: 080.3742636