"Luna dietro gli ulivi", a Molfetta musica e poesia di Puglia con Benedetta Lusito e Giuseppe Petrella

Si terrà, domenica, 14 gennaio, alle ore 19 “La luna dietro gli ulivi” il quarto appuntamento della rassegna "La Domenica a Palato. Il teatro con Gusto". Il nuovo format è stato pensato per la stagione invernale che vedrà protagonisti nella storica location di Palazzo De Luca a Molfetta, gli spettacoli teatrali interpretati dalla compagnia Il Carro dei Comici di Francesco Tammacco e l’esperienza in cucina dello staff di Roberto Maggialetti di Pàlato .

“LA LUNA DIETRO GLI ULIVI è un omaggio alla terra del Sud come genitrice di poesie, interpretato dalla voce di Benedetta Lusito,accompagnata da Giuseppe Petrella. Il progetto parte dall’idea che la Puglia insieme a tutte le regioni del Sud Italia abbiano in comune LA DEA POESIA.

Lo spettacolo attraverso la lirica, la musica e il canto, vuole raccontare il “Potente Sud” con il suo territorio e la sua bellezza attraverso storie di uomini e donne che hanno cantato alla luna, hanno suonato in mezzo agli ulivi, hanno recitato dinanzi al mare. Partendo dal cinquecento e attraversando secoli di storia, lo spettacolo è un viaggio nel tempo riproposto in modo originale e romantico, rivisitato con strumenti musicali antichi (tiorba-chitarra barocca-tamburi a cornice) .

Filo rosso della rassegna è naturalmente il vino unito alla tipicità pugliese, ma non solo, nei cinque appuntamenti in programma la rassegna propone un teatro diverso, in cui il pubblico interagisce con l'evento e lo vive in prima persona, tra musica, canti, dialoghi e brindisi, che ad ogni evento attori e musicisti mettono in atto. E’ un teatro in grado di recuperare il contatto con lo spettatore e di avvicinare a sé sia le generazioni più giovani, sia coloro che abitualmente non frequentano i teatri.