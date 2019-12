Luna park di Tanta Klaus a Gustiamola 2019

Gustiamola presenta: il Luna Park di Tanta Claus! Ogni domenica dalle 18.30 alle 21.30 un villaggio fantastico dedicato a grandi e piccini a cura dei professionisti del divertimento di Peekaboo.

In un’atmosfera tutta natalizia attrazioni e giochi per… adulti accompagnati: un’occasione per tornare bambini e divertirsi con tutta la famiglia.

Un modo di vivere le feste in allegria e scoprire la magia delle feste.