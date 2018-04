Al Redentore il primo torneo quadrangolare di beneficienza "Lupi vs Agnelli"

Si terrà domenica 8 aprile, a partire dalle ore 17, presso l’oratorio del Redentore di Bari il primo trofeo ‘Lupi vs Agnelli” organizzato in collaborazione tra l’azienda Cippone & Di Bitetto e l’Oratorio del Redentore con il supporto della commissione Culture del Comune di Bari. Il torneo prevede la sfida tra le rappresentative del Comune di Bari, de‘La Bari siamo noi - Vecchie Glorie’, della comunità del Redentore e della Cippone & Di Bitetto. Sono previsti due scontri diretti, con finale unica e sorteggio per gli scontri diretti.

PRIMO TROFEO “LUPI VS AGNELLI”

L'evento, vedrà come protagoniste quattro squadre composte da: personalità dell'amministrazione del Comune di Bari, vecchie glorie del Bari calcio, l'Associazione calcistica “La Bari siamo Noi”, giovani facenti parte delle realtà dell'Oratorio del Redentore di Bari e, infine, una squadra composta dall'azienda Cippone&DiBitetto.

Le quattro squadre si sfideranno in questo torneo con scopo benefico che terminerà in un momento di convivialità in collaborazione con il pub Lupi & Agnelli sito all'interno dell'Oratorio, con il gentile intervento del noto Michele Salomone, storico radiocronista del Bari Calcio.

Il nome dell'evento trae origine dall'omonimo pub, primo locale a vocazione sociale nato dal progetto di Don Francesco Preite, direttore dell’Oratorio Redentore Salesiani di Bari.

Nel 2016, dopo il finanziamento attraverso un bando comunale, Don Francesco Preite si ispira nella creazione dell'attività al sogno di don Bosco, in cui i giovani, diventati brutti e cattivi come i lupi, si trasformano in agnelli grazie agli interventi educativi.

La fase di startup dell'attività è stata elaborata, eseguita e avviata dall'azienda Cippone& Di Bitetto, la quale ha sostenuto con fiducia la brillante intuizione di Don Francesco Preite.

Dal giorno della sua apertura (avvenuta il 21 dicembre 2016) il pub si prefigge, con l'aiuto di ragazzi, gestori e progettisti, di promuovere anche una campagna per l'uso responsabile di cibi e bevande: al 'Lupi e agnelli', infatti, non sono serviti superalcolici ma solamente birre accompagnate da prodotti da forno o altre vivande.

Inoltre, i giovani dell'Oratorio, coordinati da don Renato Colucci hanno sostenuto, nei mesi antecedenti all'apertura, corsi di avviamento alla gestione del locale grazie anche alla collaborazione della AdHoreca, la scuola di formazione nel mondo food&beverage partner della Cippone& Di Bitetto. .

Il gruppo, formato in gran parte da ragazzi di 22-23 anni. Animano il pub, prevalentemente nelle ore serali, con l’obiettivo di diventare uno dei locali di riferimento di questa zona del quartiere Libertà

Grazie altresì all'impegno e allo spirito di iniziativa dell'Oratorio Salesiani di Bari, anche attraverso il pub sociale, si stanno realizzando iniziative culturali per rendere il Pub un vero contenitore culturale.

Durante la giornata dell'8 Aprile, grazie alla presenza e alla collaborazione delle associazioni e degli sponsor presenti (Paulaner, Lauretana, Coca-Cola, MaioraSrl), gli incassi della serata verranno devoluti interamente all'Oratorio con lo scopo di realizzare attività e progetti in favore dei cittadini del quartiere Libertà di Bari.