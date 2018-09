Alta Moda pugliese al Palato di Molfetta con la “Luxury night”

Venerdì 21 settembre al Palato di Molfetta (Ba), ricavato all’interno di uno dei più antichi palazzi del comune, nei pressi del porto, si terrà la “Luxury Night”, one night che mette insieme alcuni dei più noti marchi di moda delle province di Bari e Bat.

Affascinante struttura risalente al XVIII secolo, nella quale, tra le numerose bellezze, vi sono una balconata con le colonne in pietra locale e una cappella dedicata a San Giuseppe, eretta per volontà di Don Martio De Luca, Il Palazzo De Luca ospiterà l’evento di alta moda nei tre livelli in cui si sviluppa attualmente.

Questo appuntamento, al quale si potrà partecipare gratuitamente con l’invito che sarà possibile ritirare in uno dei punti vendita affiliati all’evento, avrà inizio alle 20:30 con uno speciale cocktail di benvenuto.

Durante la serata saranno esposte le nuove collezioni primavera-estate 2019. Ma questa “Luxury Night” ospita anche gioielli preziosi e dà spazio anche a noti parrucchieri locali di mettere in mostra le proprie acconciature più esclusive.

Al termine dell’evento di moda, la serata continuerà con una festa di chiusura che si svolgerà sulla suggestiva terrazza del Palato, che si affaccia su uno degli scorci più affascinanti della cittadina, con vista sul centro storico e sul porto.

Palato – Corso Dante, 66 - Molfetta

Infotel: 3286180827

Inizio evento: 20:30