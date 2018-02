M'illumino di Meno - Ciclopasseggiata per le strade di Bari

“M’illumino di Meno” è la festa del risparmio energetico lanciata da Caterpillar Radio2 nel 2004, alla quale anche quest’anno Croce Rossa Italiana aderisce.



Il Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana, insieme a Distretto Leo 108AB, FIAB Bari Ruotalibera, Legambiente Eudaimonia Bari e RetakeBari e con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato allo Sport hanno organizzato una ciclopasseggiata per le strade del quartiere murattiano che terminerà con un momento di sensibilizzazione al tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Dopo la ciclopasseggiata, alle ore 20.00, aperitivo a lume di candele presso Le Chat Noir (costo 10 Euro). Degustando un drink ci confronteremo con degli esperti sul tema della giornata.



L'appuntamento è Venerdì 23 Febbraio 2018 in piazza Mercantile alle ore 19.30. In caso di mal tempo la ciclopasseggiata sarà rinviata a Domenica 25 p.v.



I cambiamenti climatici rappresentano una delle cause principali delle catastrofi negli ultimi anni. La frequenza e l’intensità delle alluvioni, delle tempeste e delle siccità è in continuo aumento. Di fronte a questo problema umanitario, il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa non può rimanere indifferente! La strategia d’azione adottata dalla IFRC e dalla Croce Rossa Italiana con lo scopo di ridurre la vulnerabilità umana ha tra gli obiettivi la mitigazione delle cause: il cambiamento di mentalità riguardo ai cambiamenti climatici e il miglioramento degli stili di vita.



LINK ALL'EVENTO FACEBOOK: https://www. facebook.com/events/ 1523219937715698/