Ma dov'è il carnevale? con Barbara De Palma alla libreria Quintiliano

Sabato 3 febbraio alle ore 17.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



L'Angolo della Caperucita Roja

letture animate per bambini a cura di Barbara De Palma



MA DOV'E' IL CARNEVALE?

In occasione del carnevale vi aspettiamo in libreria sabato pomeriggio alle ore 17.00



*premiazione della maschera più bella



età consigliata dai 5 ai 7 anni

info: 0805042665

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA