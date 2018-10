"Madagascar" cinema con merenda a Terlizzi

Terzo ed ultimo appuntamento per la prima rassegna, della stagione, di cinema per bambini alla Ludoscuola BimBumBam con merenda fatta in casa e proiezione di film su grande schermo.



Tre film per viaggiare con la fantasia nel mondo e dopo l'Australia di "Oceania" ed il Sud America di "Rio", chiudiamo il nostro viaggio in Africa con il divertentissimo film MADAGASCAR.



MADAGASCAR

Alex, Melman, Marty e Gloria, rispettivamente un leone, una giraffa, una zebra e un ippopotamo, decidono un giorno di scappare dallo zoo di New York per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai visto. Durante questa avventura pero' vengono catturati da un gruppo di animalisti e spediti in Madagascar. Abituati a vivere in cattivita', i 4 non riescono ad ambientarsi nel selvaggio habitat del Madagascar, e anche quando "sopravvivono", sono comunque dei diversi. Un'avventura esilarante targata DreamWorks