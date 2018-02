"Madama Butterfly" in scena al Teatro Mercadante di Altamura

Madama Butterfly un’opera in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel libretto come “tragedia giapponese”. Michele Mirabella ci racconterà attraverso i momenti più salienti dell’opera, la potenzialità espressiva della giovane geisha sedotta, abbandonata e suicida. Un amore immenso e totale per il quale Cio Cio San rinnega fede e famiglia, aspettando “con sicura fede” accanto al bimbo (nato dal breve matrimonio) ed ella sua fedele amica Suzuki, il ritorno di suo marito Pinkerton, Ufficiale della Marina Americana. Sul palcoscenico le voci di giovani cantanti in carriera: il soprano Cristina Giannelli nel ruolo protagonista di Butterfly; il mezzosoprano Loriana Castellano nella fedele Suzuki; il tenore David Sotgiu come Pinkerton e il baritono Marcello Rosiello nei panni di Sharpless, Console degli Stati Uniti a Nagasaki. Ad accompagnarli al pianoforte, l’eccellente M° Barbara Rinero.

Opera in forma di concerto

Voce recitante Michele Mirabella

Soprano Cristina Giannelli

Mezzosoprano Loriana Castellano

Tenore David Sotgiu

Baritono Marcello Rosiello

Pianoforte M° Barbara Rinero

Musica

Giacomo Puccini

Librettista

Giuseppe Giacosa

Luigi Illica