La commedia “Madame Bovary” in scena al Teatro Duse di Bari

Nei giorni 05, 06, 09, 10, 13 Luglio 2019 alle ore 21:00 e 07, 14 Luglio 2019 alle ore 20:00, presso il Teatro Duse di Bari, sarà di scena la Compagnia “Tiberio Fiorilli” con la commedia “Madame Bovary”, tratto dall’omonimo romanzo di Gustave Flaubert con la drammaturgia e la regia di Cristina Angiuli.

Cast: Antonella Cappelli, Enzo Strippoli, Monica Angiuli, Luca Amoruso.

Scenografia: Vito Mastropasqua

Costumi: Monica Angiuli

Info e prenotazioni: 080/5046979 – 371/3791440

Sinossi

Madame Bovary, è un romanzo dello scrittore francese Gustave Flaubert.

La storia narra della giovane moglie di un medico di provincia, Emma, che allaccia relazioni adulterine e vive al di sopra dei suoi mezzi economici, per sfuggire alla noia, alla mediocrità della sua vita.

Appena uscito, nel 1856, il romanzo fu considerato osceno e immorale tanto che, l'anno seguente Flaubert fu processato e lo scalpore della vicenda, rese il romanzo famoso.

Il testo teatrale scritto e diretto da Cristina Angiuli, è ambientato ai giorni nostri, protagonisti: Emma, suo marito Carlo, Rodolfo l'amante e Felicita governante di Emma, in veste di corifea e confidente.

Lo spettacolo, pone l'accento sia sul tema del bovarismo, sia su quello dell'erotismo, in cui la protagonista, scarica le sue frustrazioni dettate da una vita mediocre che la porteranno a un epilogo tragico.