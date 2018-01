Madman incontra i fan e firma le copie del suo nuovo disco di inediti “Back home” alla Feltrinelli di Bari

MADMAN incontra i fan e firma le copie del suo nuovo disco di inediti “BACK HOME” (Tanta Roba Label / Universal Music Italia). Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo 119 e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie. *un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento .

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018 DALLE ORE 14:30