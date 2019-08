Il Carillon Vivente e la Mabo’ Band per l’accensione delle luminarie della Madonna della Madia a Monopoli

Martedì 13 agosto, il tradizionale appuntamento dell'accensione delle luminarie a Monopoli in Piazza Vittorio Emanuele, nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna della Madia della Città, sarà arricchito da una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio che ha caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale cogliendo l’entusiasmo del pubblico e consensi di critica: il Carillon Vivente. Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che si muove sulle note musicali guidato da un pianista in abito settecentesco mentre una ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi…. La perfomance ha superato le 1000 repliche in 24 differenti nazioni: GIAPPONE, AMERICA, EUROPA. Sono stati ai festeggiamenti della Nato in Virginia; e poi a Washington, ospiti dell’ambasciata francese. Si sono esibiti nella finale di XFactor, assieme ai Coldplay, e nel video di «Beautiful Disaster» con Mika e Fedez. (Video: https://youtu.be/LAVOLtpIcs4)



A rendere ancora più memorabile il programma del 13 agosto sarà una delle brass band itineranti più conosciute ed affermate a livello internazionale: la Mabo' Band. Si tratta di un trio comico di clown/musicisti in grado di deliziare il pubblico per le strade ed i palcoscenici del mondo. Dopo le frequenti incursioni musicali in tv dal “Maurizio Costanzo Show” a “Giochi Senza Frontiere” , da“Mezzogiorno in Famiglia” in Rai fino alle recenti entrate sulla rete mediaset a “Striscia la Notizia” con Enzo Iacchetti la Mabò continua a portare il proprio originalissimo spettacolo di teatro musica e cabaret nei contesti più disparati. (Video:https://youtu.be/sJqxZVyOb-E)



Monopoli (Bari) - Piazza Vittorio Emanuele - ore 21:00 - ingresso libero - Info. 3687845686

Web: www.festapatrimonopoli.it