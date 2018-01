Mafia e ambiente in Puglia: appuntamento al Fortino

Presso il Fortino di Bari 4° appuntamento con la legalità con il tema "Mafia ed ambiente in Puglia."



Interverranno:



Maggiore ANGELO COLACICCO Comandante NOE Bari - Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Dott. UGO LOMBARDI Medico specializzato in malattie respiratorie infettive e igiene

Prof. Avv. LEONARDO SESTA Docente a contratto - Università di Bari

Ballerina Anna Romeo

Sig, Pinuccio Fazio Presidente dell'Associazione Culturale " Michele Fazio"



Modera MARIA CAMPOBASSO