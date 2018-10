Maghi e vampiri irrompono al Parco Miragica di Molfetta per una domenica da paura

Domenica 28 ottobre, maghi e vampiri hanno deciso di fare tappa a Miragica per confondersi tra gli ospiti e trascorrere una fantastica domenica da paura. Ancora una volta gli ospiti saranno accolti, a suon di musica, da una stravagante banda composta da musicisti vampiri. E quello sarà l’inizio di una giornata spaventosamente spassosa.

Per i più piccoli ci sono le letture animate in compagnia di simpaticissimi personaggi che racconteranno di storie paurose, di maghi e di vampiri. Da non perdere il tunnel Horror dei bambini attraversando il quale i più piccoli avranno modo di incrociare scheletri, animaletti pelosi, personaggi curiosi e tanto altro. Per i più grandi ci sono il Tunnel del Terrore, dove potrà accadere di tutto, e Virus, la horror house in cui, da qualche settimana, si è stabilito Freddy Krueger, che appare all’improvviso alle spalle dei malcapitati.

E poi per tutti, nel Gran teatro, c’è "Super Cattivi", il nuovo spettacolo che vede protagonisti i personaggi più sinistri delle fiabe e dei fumetti.

"Gotham City", la più oscura città dell'universo, avvolta dal mistero e dal misticismo, dove i vicoli bui nascondono il crimine, ora è in pericolo. Il suo eroe è morto. La Strega del Male, incantatrice, con capacità incredibili, si sta svegliando e vuole sterminare l'umanità. Per questo libera dal manicomio la squadra dei Super Cattivi. Però qualcosa va storto. Il piano previsto dalla Strega del Male non va a buon fine. E il finale? Tutto da scoprire.

Domenica 28 ottobre tutti gli adulti che indosseranno un abito “integrale* da mago o vampiro potranno accedere al prezzo speciale di 14€. Tutti i bambini (massimo 14 anni) che indosseranno un abito “integrale* da maghetti e vampiri, potranno accedere gratuitamente se accompagnati da un adulto pagante intero (non è sufficiente solo il make up).

Domenica 28 ottobre Miragica apre alle 10 e chiude alle 17.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Info e tariffe.

Biglietto adulti: 16 euro, 14 euro con abito integrale a tema

Biglietto ridotto fino a 14 anni: 12 euro, ingresso gratis a fronte di un biglietto intero giornaliero individuale pagante (se interamente mascherato a seconda della tematizzazione della giornata)

Ingresso 31 ottobre, Notte di Halloween, dalle 18: 10 euro - (9€ in prevendita web)

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis