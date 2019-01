La magia del Presepe Vivente e arrivo dei Magi nell' Abbazia di San Vito

Gran finale il 5 e 6 gennaio, presso l’Abbazia di San Vito nell’omonima frazione marinara di Polignano a Mare, per la 10° edizione del Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Polignano, che finora è stata visitato da oltre tremila persone.

La manifestazione in programma dalle 17 alle 21 nella splendida location dell’ex monastero benedettino, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Polignano a Mare.

Come da tradizione, sarà l’arrivo dei Magi a caratterizzare queste ultime due date di programmazione del Presepe Vivente di Polignano che compiranno più volte il giro fino alla Natività.

Insieme a loro sono oltre 100 le comparse e i volontari, che danno vita a questa edizione, aprendo al pubblico luoghi finora poco conosciuti del complesso monastico grazie alla disponibilità dei proprietari Tavassi La Greca. La direzione artistica è affidata anche quest'anno all'attore teatrale Maurizio Pellegrini.

Successo anche per la famiglia che interpreta la Natività nell'edizione 2018 del Presepe Vivente. Una famiglia residente a Polignano. Si tratta di Giuseppe Fanelli, di sua moglie Lucrezia Pacello e del loro piccolo Emanuele, sistemati nella chiesa di San Vito allocata all’interno dell’Abbazia, al termine di un percorso guidato.

Per raggiungere i luoghi del Presepe, sia da Bari che da Brindisi, uscita Polignano Nord dalla Strada Statale 16.

Ingresso due euro a persona.

Il ricavato contribuirà ai lavori di restauro della Chiesa Matrice di Polignano chiusa da due anni.

IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO LA MANIFESTAZIONE NON SI TERRA’. SI PREGA DI CONSULTARE LA PAGINA FACEBOOK PER AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE.

Contatti :

Parrocchia Matrice Santa Maria Assunta, Piazza Vittorio Emanuele 34 – 70044 Polignano a Mare (BA). Telefono e Fax 080.424.01.24.

Sito internet: www.presepeviventepolignano.it



www.facebook.com/ presepeviventepolignano