Torna l'appuntamento con ''Magna Grecia Awards Galà'' a Gioia del Colle

Torna a Gioia del Colle il «Magna Grecia Awards», la manifestazione ideata dallo scrittore Fabio Salvatore, con una serata tutta speciale: il «Magna Grecia Awards Galà» che sarà ospitato nell'atrio del Castello Normanno-Svevo, nato dall’incontro con la Galleria Nartist, che propone un nuovo modo di vivere l’arte come esperienza quotidiana, con la piena volontà di legarsi a una intensa narrazione territoriale e valoriale.

L'appuntamento è per giovedì 25 luglio, alle ore 20.30, e avrà la partecipazione straordinaria del cantautore siciliano Giovanni Caccamo. Ingresso su invito.

Il «Magna Grecia Awards», per il suo consueto Galà, sceglie per la prima volta «Gioiella», come unico sostenitore autorevole, per la sua capacità di trasmettere i valori di un territorio nel mondo che nel «manifesto valoriale» del «Magna Grecia Awards», rispecchia la sua essenza. Un vero e proprio intreccio narrativo dalla forte caratterizzazione etico, sociale, culturale e solidale.

Gioia del Colle, terra di Federico II, del mito di Bianca Lancia, immagine del seno, del latte, principio di fecondazione e nutrimento.

Il «Magna Grecia Awards Galà» è patrocinato dal Comune di Gioia del Colle e rientra nel cartellone «IOHA(ae)StaS», il calendario di eventi promosso dall'amministrazione comunale, e in particolare dall'assessorato alla Cultura, per i mesi estivi.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa, martedì 23 luglio, alle ore 18.00, nella Sala «Javarone» del Municipio.

Interverranno: