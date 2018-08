A Molfetta arriva il "Mags", Musica, Arte, Gusto e Shopping per una notte bianca di saperi e sapori

Dal 31 agosto al 2 settembre il centro commerciale naturale ospiterà il Mags. Musica, Arte e Gusto si unisce allo Shopping per una notte bianca di saperi e sapori.

Turisti e cittadini potranno approfittare degli ultimi giorni di saldi e di grandi occasioni immersi in un’atmosfera da circo.

Per l’occasione nella tre giorni il Circo sarà celebrato a dovere, con grandi concerti di musica d’autore, allestimenti a tema coloreranno le vetrine dei negozi aderenti, tanti saranno gli spettacoli per i più piccoli che li coinvolgeranno in magie e incantesimi, molti si potranno cimentare in laboratori d’arte .

I negozi e le vetrine diventeranno un museo diffuso ospitando opere di artisti, sarà possibile visitare i tesori della città accompagnati da guide turistiche, non mancherà il gusto e l’enogastronomia con le degustazioni a kilometro zero nelle attività commerciali con ticket dedicati, artisti di strada e trampolieri animeranno il centro con spettacoli per grandi e piccini la musica e il cinema sarannoi protagonisti con spettacoli e proiezioni a tema.

Il fatato mondo di Alice in Wonderland sarà la cornice per acquisti notturni a suon di saldi per una tre giorni magica di fine estate.

Il Mags si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre nel quadrilatero compreso tra Corso Umberto I e la Villa Comunale ed è un progetto voluto dall’associazione La Voce di Sant’Andrea e Molfetta in Centro.

(http://www.molfettalive.it)