Lo spettacolo "Mai stata sul cammello?" in streaming dal Teatro Abeliano

LUNEDÌ 15 GIUGNO ALLE ORE 17:00 E ALLE ORE 21:00 per la rassegna delle più memorabili produzioni del Teatro Abeliano dei suoi primi 50 anni di attività in scena in streaming lo spettacolo "MAI STATA SUL CAMMELLO?" di Aldo Nicolaj, una commedia tragicomica che inscena i rapporti tra una madre energica e una figlia succube e che si muove tra senso di colpa, obbligo morale e ricerca di libertà.

Appuntamento sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano lunedì 15 giugno alle ore 17:00 e 21:00.

SINOSSI

Mai stata sul cammello?

Di Aldo Nicolaj

Con

Tina Tempesta, Antonella Genga, Stefania Bove

Impianto scenico Michele Iannone

Musiche originali Davide Ceddia

Regia Vito Signorile

Sono tutte buone le mamme del mondo? O ce ne sono anche delle maligne, delle cattivelle? La protagonista di questa commedia, un angioletto certo non è. Ma più che condannare bisogna capire, una nonagenaria che nella vita ha sempre dominato e che all’improvviso corre il rischio di rimanere sola, perché la figlia cinquantenne la vuole lasciare per un extracomunitario di cui si è innamorata. Diciamo che la nostra nonagenaria agisce per legittima difesa e questo, chi la giudica, deve considerarlo. Ho scritto qualche anno fa la commedia per Paola Borboni, che ne sarebbe stata l’interprete ideale, ma non fece in tempo a mettere in scena questo personaggio che mi aveva ispirato”. (Aldo Nicolaj)

Olga è una vecchia signora novantenne, arzilla, intraprendente, che non dimostra l’età che ha, a cui piace mangiare dolci e giocare. La vittima preferita dei suoi giochi è la figlia, alla quale poco concede in fatto di vita privata. Ad Elsa rimprovera di non essere riuscita a costruirsi una vita decente, di essere invecchiata troppo presto e di non saper sfruttare le occasioni che le si propongono. Tra le due s’inserisce Iris, giovane domestica tuttofare, fanatica di telenovelas, che riesce a mediare tra i loro opposti caratteri, ottenendo le rispettive confidenze.

Un’ energica novantenne ed una figlia succube che incerta si muove tra il senso di colpa, l'obbligo morale ed il desiderio di libertà, ci riportano a un tema universale e attuale, con l’ironia tragicomica tipica delle commedie di Nicolaj.

Trailer: https://youtu.be/WvO17X1EnS8