"Mai stata sul cammello?" in scena al Teatro Abeliano

Dall'11 al 13 ottobre alle 21.00 e il 14 ottobre alle 18.00 in scena MAI STATA SUL CAMMELLO? di Aldo Nicolaj con Tina Tempesta, Antonella Genga e Stefania Bove e regia di Vito Signorile

Sinossi

Olga è una vecchia signora novantenne, arzilla, intraprendente, che non dimostra l’età che ha, a cui piace mangiare dolci e giocare. La vittima preferita dei suoi giochi è la figlia, alla quale poco concede in fatto di vita privata. Ad Elsa rimprovera di non essere riuscita a costruirsi una vita decente, di essere invecchiata troppo presto e di non saper sfruttare le occasioni che le si propongono. Tra le due s’inserisce Iris, giovane domestica tuttofare, fanatica di telenovelas, che riesce a mediare tra i loro opposti caratteri, ottenendo le rispettive confidenze. Un’energica novantenne ed una figlia succube che incerta si muove tra il senso di colpa, l’obbligo morale ed il desiderio di libertà, ci riportano a un tema universale e attuale, con l’ironia tragicomica tipica delle commedie di Nicolaj.



Biglietto speciale:

intero 5 euro

ridotto gruppi, over 60, studenti e residenti Japigia 3 euro



Info:

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano.com

www.teatridibari.it