Make something Bari - Greenpeace

Una vita senza plastica usa e getta è possibile? Il 27 Novembre, in occasione della Make Something Week 2018, i volontari baresi del gruppo locale di Greenpeace, assieme ad altri makers del territorio, vi aspettano per vivere un'esperienza a 360° in un mondo che, almeno per qualche ora, sarà privo di qualsiasi tipo di plastica usa e getta.



Make Something Week è un festival internazionale annuale che promuove azioni concrete e creative per un mondo migliore: un maker festival per "fare insieme", nell'ottica del riuso, reciclo e upcycling, con lo scopo di ridurre i consumi e gli impatti ambientali.



Nella splendida vetrina eco-friendly del bistrot-ciclofficina Tazebike, l'evento di Bari si svilupperà dal pomeriggio a sera, favorendo la partecipazione attiva dei visitatori attraverso la stimolazione dei cinque sensi. Vi aspettano infatti: esposizioni, handmade, buone pratiche per il riuso, workshop creativi e, a concludere, una serata musicale con aperitivo plastic free.

Le varie attività saranno svolte dai volontari di Greenpeace Gruppo Locale Bari e da altri maker che hanno deciso di contribuire alla manifestazione con il loro prezioso intervento.



Queste le attività principali dell'evento:



ATTIVITÀ POMERIDIANE



17:00/20:00 no stop - Riciclo creativo

Realizza da solo la tua shopping bag! Portaci una tua vecchia T- shirt e trasformiamola insieme nella tua borsa per la spesa ecologica!

(a cura dei volontari del gruppo locale di Bari).



17:00/20:00 no stop - Homemade: dimostrazioni pratiche

I volontari del gruppo locale di Bari di Greenpeace ti dimostreranno come sostituire la plastica usa e getta nelle attività di tutti i giorni, dalla pellicola per alimenti al dentifricio.



17:00/18:30 - Workshop "CartoliAmo"

Realizza dei coloratissimi addobbi natalizi con la carta, la rafia e la colla naturale. Laboratorio a numero chiuso per bambini a cura di Sarah Paparella



18:30/19:30 - Workshop sulla cosmesi naturale

Come creare il sapone o semplici cosmetici direttamente a casa tua? Te lo spiegano gli amici di La Cosmottega, tre chimici farmaceutici con la passione per la cosmetica handmade rigorosamente naturale. Laboratorio a numero chiuso



17:30/19:30 - Workshop "Tipi da spiaggia"

Usa la tua creatività per ridare vita ai rifiuti del mare, prevalentemente scarti di legno, facendone oggetti nuovi e originali. Workshop a numero chiuso per bambini a cura dell'illustratore Giuseppe d'Asta.



19:00/20:00 - Workshop in ciclofficina

È possibile riutilizzare dei pezzi della nostra vecchia bici sgangherata per ridare la vita ad un'altra bicicletta? E cosa bisogna fare affinché questa si mantenga a lungo in buono stato? Cosa bisogna controllare prima di riutilizzare la bici ferma da molto tempo? Ve lo spiega Michael Lester Mayeux , ciclomeccanico della ciclofficina del Tazebike.



e ancora, mostre fotografiche, esposizioni artistiche e tanto altro.





SERATA PLASTIC FREE - Dalle 21:00



Il Make Something Bari si concluderà con una serata di musica live in compagnia di Bob Cillo e i suoi Dirty Trainload per un concerto accompagnato da buon cibo e tanta birra... rigorosamente plastic-free! Il bar del Tazebike infatti servirà bevande e pietanze senza l'utilizzo di plastica usa e getta.



Non perdetevi il Make Something Bari! Vi dimostreremo che la vita senza plastica usa e getta è non solo possibile ma anche divertente.



Ingresso libero. Per sapere come partecipare ai workshop a numero chiuso mandateci una e-mail a gl.bari.it@greenpeace.org