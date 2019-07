In Fiera del Levante arriva “Make Star Bari”, uno spazio per la promozione della cultura digitale

L’83esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante - attraverso “Make Star Bari” (https://www.makestar.it), startup che vede in prima linea il movimento maker e la promozione della cultura digitale - apre le porte ai protagonisti dell’innovazione con una chiamata rivolta alle aziende, agli startupper, alle scuole e agli esperti di settore, che potranno diventare protagonisti di uno straordinario spettacolo tecnologico organizzato da Nuova Fiera del Levante, in collaborazione con “Maker Faire Rome – The European Edition” (https://2019.makerfairerome.eu/it) di Innova Camera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma che promuove Maker Faire Rome e con il supporto di Alumni Mathematica e The Impact Hub Bari. Gli espositori presenti permetteranno, ai visitatori della Campionaria, di inventare e costruire strumenti elettronici, scoprire e provare tutti i segreti della stampa tridimensionale, esplorare mondi in realtà virtuale, cimentarsi in prima persona in molte attività che rappresentano il presente e il futuro dell’economia digitale. In sostanza, “Make Star Bari” vuole essere non solo una startup, ma un luogo dove gli appassionati di innovazione si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte.

Durante la manifestazione, che si terrà dal 14 al 22 settembre 2019, nel padiglione 138 della Fiera del Levante, ci sarà un ampio spazio dedicato a “Make Star Bari” dove, le aziende, le scuole e i maker selezionati, potranno presentare la propria idea di futuro. Tutti avranno a disposizione uno stand allestito per esporre i progetti elaborati, con la possibilità di un talk divulgativo.