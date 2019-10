A Bari l'incontro “Le malattie rare non tolgono il sorriso” presso l’associazione di promozione sociale Le Meraviglie

Sabato 5 ottobre nella sede dell’associazione di promozione sociale Le Meraviglie prenderà il via il primo ciclo di incontri “Le malattie rare non tolgono il sorriso”, ciclo di yoga della risata che rientra nel progetto “Una Rete più unica che rara” proposta dall’APS in collaborazione con l’A.I.D. Kartagener onlus, per la Rete Civica della zona Carassi, San Pasquale e Mungivacca.

Lo yoga della risata, pratica che fa uso della risata indotta, offre strumenti leggeri ma potentemente rifondanti per affrontare la malattia e lo stress psico-fisico conseguente. Nel sociale aiuta ad abbassare le barriere tra le persone, ad avere una visione positiva, a costruire comunità.

A condurre la sessione sarà Rosy Palmisano, leader di questa disciplina, da anni impegnata nel settore dopo aver conseguito gli attestati idonei per praticare lo yoga della risata a seguito della frequentazione di corsi specifici.

In questo come in tutte le otto sessioni dei tre cicli saranno eseguiti esercizi di respirazione yogica che aiutano a respirare meglio e a concentrarsi. Seguiranno poi le pratiche di risata indotta, con rilassamento finale.

I partecipanti principali di questa attività saranno persone con malattie rare, ovvero patologie nella maggior parte dei casi gravi e invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche. Ma questo particolare ciclo di Yoga della risata è aperto anche a chiunque voglia partecipare. Infatti il progetto è pensato anche per la cittadinanza perché mira, tra l’alto, a far conoscere la problematica e a fare uso di buone pratiche solidali di conoscenza e di reazioni di base.

Per questi cicli l’Aps Le meraviglie collabora con l’A.I.D. Kartagener onlus, associazione senza scopo di lucro, la cui finalità è quella di consentire la libera aggregazione di soggetti affetti da Discinesia Ciliare Primaria (PCD) - sindrome di Kartagener, per il conseguimento di fini condivisi, correlati a problemi di natura medica, assistenziale, legale e sociale.

APS Le Meraviglie – Corso Benedetto Croce, 17C – Bari

Infoline: 3336819348

Inizio attività: 10:00