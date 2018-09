Malika Ayane incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Si chiama DOMINO il nuovo album di Malika Ayane, anticipato dal singolo Stracciabudella, canzone che parla delle sensazioni provocate dall’amore, delle emozioni che non è possibile tenere a freno e che, a volte, dilaniano dentro. Ogni traccia dell’album racconta un pezzo di ognuno di noi, nelle quali tutti si possono ritrovare empaticamente.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 18:30