'Ricordando Fabrizio De André', allo Showville i Maltesi rendono omaggio alla Musica ed alla Poesia dell’artista

A 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, il più importante cantautore italiano, i Maltesi Tributo a Faber, rendono omaggio alla Musica ed alla Poesia dell’amatissimo artista, attraverso un concerto speciale, presentato dalle giornaliste Silvia Dipinto e Francesca Russi. L’appuntamento è per venerdì 11 gennaio alle ore 20.30 al teatro Showville di Bari.

Il concerto è organizzato dai volontari del gruppo Medici con l’Africa Cuamm Bari, per sostenere l’ambulatorio mobile Cuamm nel Foggiano e il Princess Christian Maternity Hospital di Freetown in Sierra leone.

Interverrà Paolo Rumiz: scrittore, giornalista, sostenitore e amico del Cuamm, particolarmente attento all'impegno dei volontari con i migranti nei ghetti della provincia di Bari.

L'idea di proporre un tributo a Fabrizio De André nasce per caso, anzi quasi per gioco, sicuramente per la smisurata passione che lega indistintamente tutti i componenti della Band alla musica del grande cantautore genovese.

Indubbiamente, la straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano è il valore aggiunto per un ensemble che ripropone fedelmente gli arrangiamenti originali, nonché quelli (splendidi e molto ricercati) dell'ultimo tour di De André.

Il gruppo barese, nato a fine 2009, è attualmente composto oltre che dalla voce solista, da altri giovani musicisti pugliesi che al completo raggiungono i nove elementi. Vanta già 150 date ed annovera importanti esibizioni nei più suggestivi luoghi della Puglia (della Campania, del Lazio, della Basilicata e della Sardegna), riscontrando grande successo tra il pubblico.

Della band fanno parte: Dario Di Stefano - Voce, armonica a bocca; Roberto Antonacci - Chitarra classica, acustica, elettrica, cori; runi - Batteria, loops; Francesco Corallo - Chitarra classica, acustica, cori; Lorenzo "Freccia" D'Urso - Tastiera, chitarre, bouzouki, cori; Angelo Verbena - Basso, contrabbasso, armonica a bocca; Pierpaolo Mingolla – Fisarmonica; Michele De Luisi - Violino, mandolino e Marika Zingaro - Voce, percussioni, tastiere .