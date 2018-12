L'Associazione Latte+Amore=MammaMia e il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, insieme all'Associazione I Melodisti sono lieti di invitarvi all'evento “MAMMA... CHE GIOIA!”



Matinée di Musica e Animazione per adulti e bambini dedicata al tema della Maternità, quel rapporto unico e totalizzante in grado di perpetuare il ciclo della vita. Il pubblico dei grandi potrà gustare il momento musicale



“DI MADRI E FIGLI. SOGNI, PROMESSE, RIMPROVERI, ABBRACCI”



TERESA CARICOLA mezzosoprano

VINCENZO CICCHELLI pianoforte



I due artisti pugliesi, curiosi, affiatati e coraggiosi, propongono un loro originale Concept Concert che indaga le molteplici facce e le diverse prospettive del legame privilegiato tra madri e figli, legame che nessuna esperienza è in grado di recidere, una volta madri, lo si è per sempre.



Il programma, che è stato già eseguito ed apprezzato presso il Circolo Unione e l'Archivio di Stato di Bari, la Galleria "Devanna" di Bitonto e il Palazzo "De Mari" di Acquaviva, viene ora presentato in versione rinnovata, e accosta sapientemente brani distanti per epoca e area geografica in un ritratto intimo e privato i cui contorni sono tratteggiati da un’accurata guida all’ascolto.



Le musiche sono di G. F. Händel, F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, E. Wolf-Ferrari, F. P. Tosti, G. Rossini, G. Fauré, F. Chopin, A. Dvořák, M. Mussorgsky, S. Rachmaninov, M. De Falla, F. García Lorca, G. Gershwin, P. Warlock



Per gli ospiti più piccoli sono previste attività e giochi a cura delle Associazioni Boom e Hip Hip Hurrà con una sorpresa natalizia finale...



L'appuntamento è per domenica 2 dicembre alle ore 9,30 presso lo Spazio 13 (ex Scuola Melo) in Via Colonnello de Cristoforis, 8 a Bari



La partecipazione è libera e gratuita



INFO: lattepiuamoreugualemammamia@hotmail.it

3471239556



Il Presidente dell'Associazione I Melodisti

M°Vincenzo Cicchelli

