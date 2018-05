A Palazzo Ateneo "Le mamme del Mondo", costumi, poesia, musica, pittura e danza per scoprire le ricchezza della multiculturalita

Si svolgerà giovedì 17 maggio, dalle ore 16.30, nel Salone degli Affreschi dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, la seconda edizione di “Le mamme del mondo”, l’evento organizzato dall’associazione europea TraciaLand Italia con il partenariato del Municipio I, il patrocinio dell’assessorato alle Culture e dell’Università e la collaborazione di Malta di Geris - Ate e design.

Dopo la recente partecipazione alla sfilata del Corteo storico nicolaiano col dipinto “A braccia aperte”, le Mamme del mondo si preparano a questo evento per far conoscere le diverse usanze delle comunità straniere presenti nella città di Bari che aderiscono all’iniziativa, portando al centro della scena mamme e figli per testimoniare un modello auspicabile di interazione fra culture differenti.

Il pomeriggio si aprirà con una danza etnica indiana per proseguire con la sfilata di abiti tradizionali e le narrazioni poetiche di Anca Bruma, Letizia Cobaltini e gli studenti della scuola media Amedeo D’Aosta.

Ospite di questa seconda edizione, la pianista compositrice Daniela Mastrandrea alla vigilia del lancio internazionale del suo terzo cd “Lo specchio”.