Management, il duo abruzzese sarà a Casa delle Arti con "Sumo Tour"

In apertura si esibirà Ceroli, cantautore ed ex batterista del Management Luca Romagnoli e Marco Di Nardo, insieme a Ceroli, hanno da poco omaggiato Luigi Tenco con una reinterpretazione di "Un giorno dopo l'altro"

Venerdì 21 febbraio (ore 21:30, biglietti disponibili al botteghino) il Management arriva alla Casa delle Arti di Conversano con "Sumo Tour", organizzazione di Ubique Concerti. La tournée per presentare "Sumo", un vero e proprio disco spartiacque per la band, è partita lo scorso 7 febbraio da Pescara.

Infatti, dopo quattro album in studio che hanno fatto del Management un nome di riferimento del movimento ‘indie’ italiano, Luca Romagnoli e Marco Di Nardo sono ora pronti per una nuova stagione artistica e poetica, con la netta volontà di distaccarsi da categorie e da un immaginario ormai non più rappresentativo. Questo nuovo corso del Management, infatti, abbandonate le schizofrenie incidentate e post operatorie, si presenta con un disco elettro-cantautorale e poche parole: una quartina di Patrizia Valduga.



“IO SONO SEMPRE STATA COME SONO

ANCHE QUANDO NON ERO COME SONO

E NESSUNO SAPRA’ MAI COME SONO

PERCHE’ NON SONO SOLO COME SONO”

Patrizia Valduga, Quartine



Registrato all’Auditorium Novecento di Napoli, nuovo nome dello storico studio della Phonotype Records, “Sumo” è un album frutto della presa di coscienza di una maturità desiderata e raggiunta e del lavoro svolto in un ambiente e con strumentazioni all’avanguardia, la cui atmosfera, intrisa di storia, ha ispirato direttamente la nuova produzione della band.



In apertura al Management si esibirà Ceroli, cantautore ed ex batterista del duo abruzzese, con il quale, proprio il 3 febbraio scorso, ha pubblicato un'interessante reinterpretazione del brano "Un giorno dopo l'altro" di Luigi Tenco.