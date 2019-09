“Mandorle e Sapori a Corte” , a Conversano l' evento dedicato alla Mandorla

“Mandorle e Sapori a Corte” è un evento dedicato alla Mandorla; non una sagra ma una festa liberamente ispirata alla Mandorla, frutto dalla mille qualità: versatile in cucina, poliedrico nella sua applicazione in cosmetica come nella dietetica.

L'offerta culturale ed artistica associata alle giornate dell'evento spinge ad una migliore comprensione dell'humus in cui la manifestazione è nata e cresce, edizione dopo edizione. Si affacciano, nel cartellone, animazione e musica per bambini, eventi culturali, degustazioni, passando per animazione e musica dal vivo.

L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Conversano, della Regione Puglia, in collaborazione con la Neo Art Gallery e l'Associazione Culturale Sud Est nel Cuore.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 settembre 2019

17:00 Visite organizzate dalla Pro Loco. Chiese, monumenti e castello.

17:00 Prunus dulcis… in fundo. Il mandorlo tra usi e leggende. Percorso naturalistico.

18:00 Mandorle e tipicità gastronomiche – Anfiteatro, Corso Domenico Morea

18:00 Le mandorle vero combustibile per il corpo, parliamo e agiamo con nutribiocoach e personal trainer. Giardino dei Limoni

19:00 L’arte incontra gli ospiti di Mandorle e Sapori a Corte: Personale di Niko D’Accolti - Chiostro San Benedetto

20:00 Convegno “Il mandorlo lancia l’SOS: un ospite fastidioso ne minaccia l’esistenza?” Ristorante le Terrazze

21:00 “L’arte da strada”, spettacoli itineranti di artisti di strada – Anfiteatro, Corso Domenico Morea.

22:00 Concerto “Tradizionale Ensamble, Musica Popolare dalla Puglia” ANFITEATRO

Sabato 7 settembre 2019

17:00 Visite organizzate dalla Pro Loco. Chiese, monumenti e castello.

17:00 Sulla via dei Pellegrini: escursione sensoriale sui cammini rurali di Conversano, i mandorli ci fanno cornice”.

18:00 Mandorle e tipicità gastronomiche – Anfiteatro, Corso Domenico Morea

18:00 Momento meditativo sportivo dedicato al benessere: lezione di Pilates. GIARDINO DEI LIMONI

19:00 L’arte incontra gli ospiti di Mandorle e Sapori a Corte: Personale di Niko D’Accolti - Chiostro San Benedetto

20:00 Convegno “10.000 anni fa la mandorla divenne commestibile” Ristorante le Terrazze

21:00 “L’arte da strada”, spettacoli itineranti di artisti di strada – Anfiteatro, Corso Domenico Morea.

22:30 Concerto “Orchestra Mancina”. Anfiteatro

Domenica 8 settembre 2019

09:30 Keep calm and Walk, passeggiata tra natura, arte e cultura, per il benessere fisico e dell’anima - Avis Conversano

17:00 Visite organizzate dalla Pro Loco. Chiese, monumenti e castello.

18:00 Mandorle e tipicità gastronomiche – Anfiteatro, Corso Domenico Morea

18:00 Momento meditativo sportivo dedicato al benessere: lezione di Pilates. GIARDINO DEI LIMONI

19:00 L’arte incontra gli ospiti di Mandorle e Sapori a Corte: Personale di Niko D’Accolti - Chiostro San Benedetto

21:00 “L’arte da strada”, spettacoli itineranti di artisti di strada – Anfiteatro, Corso Domenico Morea.

22:00 Concerto “Konverband” ANFITEATRO