"Maneskin",la band rivelazione di X Factor,in concerto al Demodè per l’unica data pugliese

Domenica 25 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) faranno tappa i Maneskin band romana composta dai giovanissimi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che con la loro sola esperienza nel talent show “X-Factor” hanno ottenuto un incredibile successo di critica e di pubblico.

Tra le novità più interessanti del panorama pop italiano, con un particolare mix di indie rock, reggae, pop e soul, questa formazione si è costituita da poco più di un anno, tra i banchi del liceo romano. Il termine “måneskin” in danese vuol dire proprio ‘chiaro di luna’ ed è stato scelto in onore alle origini di Victoria, la bassista del gruppo. I quattro musicisti hanno iniziato subito a suonare in tante strade della capitale, dai Colli Portuensi a via del Corso. Hanno partecipato all’undicesima edizione di X-Factor, talent show in onda su Sky, nella squadra di Manuel Agnelli, catalizzando sin da subito l’attenzione di giuria e pubblico, conquistando i gusti più trasversali grazie alle loro schitarrate veloci, i ritmi audaci e, soprattutto, una presenza scenica di forte impatto. Il loro EP di debutto, “Chosen”, uscito a metà dicembre, ha conquistato in poco tempo il Disco d'oro. Il singolo omonimo invece ha ottenuto il Disco di platino, oltre 7 milioni di visualizzazioni su Youtube e altrettante su Spotify.

I Maneskin, che già nel loro tour firma copie hanno riempito gli store, bloccato il traffico di interi isolati per l’incolumità dei numerosi partecipanti, hanno da poco iniziato nuovamente a girare l’Italia con una serie di concerti nei club e quella al Demodè sarà la terza data, unica in Puglia.

Durante queste esibizioni, in circa un’ora e un quarto, proporranno un concerto che non mancherà di stupire il pubblico. Damiano, frontmen del gruppo, già nella prima uscita perugina ha riscaldato gli animi di tutti i presenti con una danza al palo in maglia a rete. Ma quello che ancor più colpisce è il talento musicale di questi giovanissimi ragazzi. Con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico, proporranno “Chosen”, singolo che dà il nome al loro EP, la seconda traccia inedita, “Recovery” e tante cover. Rifacendosi al programma di Sky tv, eseguiranno i brani assegnati da Manuel Agnelli ovvero “Vengo dalla luna” di Caparezza, “Beggin’” di Frankie Valli & Four Seasons, “Let’s get it started” di The Black Eyed Peas, “Somebody told me” dei The Killers, “You need me” e “I don’t need you” di Ed Sheeran. Ancora, stupiranno il pubblico con nuovi brani riproposti nel loro stile.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:00