I Måneskin alla Feltrinelli: folla tra foto e firmacopie per la band rivelazione di X Factor

Li hanno aspettati fin dalla mattina, in coda nonostante qualche scroscio di pioggia, poi, attorno alle 15, l'attesa è terminata, tra urla, video e autografi: grande folla alla Feltrinelli di Bari per i Måneskin, i quattro giovanissimi romani arrivati secondi nella scorsa edizione di X Factor, amatissimi dai ragazzi tanto da essere, di fatto, i 'veri' vincitori del programma. Il loro primo album 'Chosen' è già disco di platino tra pezzi inediti come la title track e 'Recovery', assieme a cover come 'Somebody told me' dei The Killers e 'Vengo dalla luna' di Caparezza' e 'You need me, i don't need you' di Ed Sheeran

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno firmato copie del cd e scattato foto con fan giunti da tutta la Puglia. C'è chi è arrivato anche da Foggia e Lecce per attendere i propri beniamini: "Perchè ci piacciono? Fanno musica nuova" racconta una ragazza. Non solo giovanissimi ma anche tanti genitori in coda o all'esterno del percorso transennato per controllare i propri figli: "Siamo fan di X Factor e loro sono bravissimi" racconta una mamma in fila. All'esterno della Feltrinelli il consueto e collaudato apparato di sicurezza: strada chiusa al traffico dal primo pomeriggio e code sistemate sull'isolato del megastore. Dopo l'abbraccio odierno dei fan, i Måneskin torneranno a Bari il 25 febbraio prossimo, per un live al Demodè, tappa pugliese di un tour che ha registrato il tutto esaurito praticamente ovunque.

Allegati