I Måneskin incontrano i fan alla Feltrinelli di Bari

Dopo il successo del tour, il doppio disco di platino per Chosen e Morirò da re, i Måneskin firmano le copie del loro attesissimo nuovo album IL BALLO DELLA VITA. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o ai Feltrinelli Village di Santa Caterina o di Auchan Casamassima e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero