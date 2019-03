'Fridays For Future', a Bari la manifestazione contro i cambiamenti climatici

Organizzato dal movimento Fridays For Future, si terrà domani, venerdì 15 marzo, una manifestazione pubblica per sensibilizzare le autorità a intraprendere azioni concrete per mitigare i cambiamenti climatici.

I maggiori centri di ricerca italiani come il C.N.R. e l'ISPRA, hanno certificato che il 2018 il clima italiano si è surriscaldato come mai prima da 218 anni, che la temperatura media nel 2017 in Italia è stata maggiore di quella a livello globale, che tra i 30 anni più caldi dal 1800 a oggi, 25 siano successivi al 1990.



Alla COP 21 di Parigi, 195 Paesi si impegnarono a tenere l'aumento delle temperature medie sotto la soglia di 2 C° e un recente studio dell'I.P.C.C., un organismo scientifico nominato dall'ONU, ha lanciato l'allarme sui gravi rischi di sconvolgimenti climatici se nel lungo periodo queste dovessero aumentare di 1,5 C° rispetto ai livelli preindustriali.



Il 15 Marzo appuntamento in piazza insieme ai tantissimi studenti e professori, ai cittadini e alle associazioni locali per fare appello per una politica climatica più ambiziosa e più decisa a livello globale, europeo e nazionale!



La manifestazione avrà inizio in Piazza Diaz e da lì proseguirà verso corso Vittorio Emanuele per concludere in Piazza della Libertà.



Sarà un evento storico globale, un evento pacifico in cui si manifesterà tutti uniti per il nostro pianeta e per il clima!

Una manifestazione per il futuro, perché non c'è un futuro senza il pianeta.