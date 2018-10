A Bari i gatti più belli del mondo alla settima edizione dell’Esposizione Internazionale Felina

Torna a Bari, per il settimo anno consecutivo, l’Esposizione Internazionale Felina di Bari: Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre il Palaghiaccio ospiterà i gatti più belli del mondo, splendidi esemplari di razza e bellissimi gatti di casa.

Un week-end interamente dedicato ai piccoli felini, con esemplari rari e davvero unici. Un vero e proprio successo la kermesse felina che ogni anno può contare fedelissimi visitatori e numerose nuove presenze. Un fiore all’occhiello per la Puglia ed i suoi eventi. Affascinante, carismatico, ma anche dolce e affettuoso, re indiscusso dei nostri salotti e cuori, il gatto è uno dei protagonisti assoluti nella vita di molte famiglie italiane. L’Italia occupa, infatti, a livello europeo il 3° posto per numero di felini con circa 7,5 milioni di esemplari nelle nostre case. Il gatto è da sempre protagonista di miti e leggende. Sull’Arca di Noè, durante il Diluvio Universale, i topi si riproducevano molto velocemente tanto da mettere a rischio la sopravvivenza degli altri animali. Noè, non sapendo come risolvere il problema, si rivolse al Signore chiedendo aiuto. Ecco che il leone starnutì e dal suo starnuto nacquero due gatti che seppero riportare il numero di topi a un livello accettabile.

A Tokyo viveva un'anziana signora tanto povera da essere costretta addirittura a vendere il suo gatto. Qualche tempo dopo il gatto le apparve in sogno chiedendole di creare con l'argilla una statua che lo ritraesse. La signora fece la statuetta che subito riuscì a vendere, diventando così in poco tempo ricca: il Maneki Neku, il famoso gatto giapponese che dà il benvenuto con la zampina alzata.

Felina Bari è organizzata dal Club ’94 sotto l’egida dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana - la prima Associazione riconosciuta ad essere stata autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla gestione del Libro Genealogico del gatto di razza pregiata) e della FIFe (Federazione Internazionale Felina) e vedrà riuniti allevatori, proprietari e gattofili che, oltre ad ammirare splendidi Campioni nazionali ed internazionali pluripremiati, potranno trovare tutto quello che serve al benessere del loro piccolo felino di casa fino ad un’ampia gamma di oggettistica a tema.

Oltre al normale concorso di bellezza, Sabato 13 Ottobre si svolgerà la VI edizione del Red Show, speciale gatti rossi, crema e tartarugati di tutte le razze mentre Domenica 14 Ottobre avrà luogo la prima Speciale Romeo & Giulietta che vedrà premiata la coppia di mici più bella. Felina Bari è una Manifestazione ufficiale del Libro Genealogico del gatto di razza pregiata D.M. 22790 del 9.6.2005.

Con il Patrocinio del Comune di Bari e della Città Metropolitana di Bari

Orario di apertura al pubblico: continuato dalle 10.00 alle 19.00 Biglietti d’ingresso: Intero Euro 7,00 - Ridotto Euro 5,00 (bambini da 6 a 10 anni e over 65) Gratuito per bambini fino a 5 anni, soci ANFI e disabili

Per informazioni: Club ’94 cell. +39 380 3045464 │ Sito internet ufficiale: www.club94.it/felinabari e-mail: info@club94.it │ Facebook: www.facebook.com/felinabari