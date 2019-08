Mostre, dj set, mercatino del vinile e incontri culturali per la Festa del Mare 2019

Nell’ambito degli appuntamenti della Festa del mare, il programma degli eventi promossi dal Comune di Bari con il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Pugliapromozione e TPP - Teatro Pubblico Pugliese, di seguito gli appuntamenti in programma domani, giovedì 8 agosto:

In piazza Eroi del Mare, a partire dalle ore 21, i dj set di AmaroJ - Amerigo - Urban solution (in allegato foto e bio degli artisti).

Dalle ore 19 alle 2 di notte il Fortino Sant’Antonio propone invece Bari Vinyl Connection, l’iniziativa a cura di Summit Club Bari, coordinamento gruppo Assioma, che aggrega un gruppo eterogeneo di artisti attivi in territorio pugliese e internazionale, al fine di creare una nuova connessione tra le figure di riferimento dell’intrattenimento musicale barese.

Accanto al mercatino del vinile l’appuntamento di domani è con Mix Market Records: Michele Lamparelli & Guests - “Disco Not Disco”.

Sempre al Fortino, dalle ore 19 a mezzanotte, spazio alla lettura e agli appassionati di libri con Sailing books - Rotte letterarie, a cura di Spine: alcune tra le librerie indipendenti più attive della città presentano al pubblico un’accurata bibliografia ragionata attorno al tema del mare. Il mare che ha da sempre ispirato scrittori, poeti e illustratori. Un modo nuovo per conoscere i libri, i librai e il loro lavoro di presidio culturale.

Domani ad accogliere il pubblico saranno Campus & Spine.

Spine Bookstore è una libreria itinerante e interattiva dedicata all’editoria indipendente, al self-publishing e al libro illustrato per bambini e per adulti. Propone workshop e corsi sull’educazione alla lettura, sul mondo del libro, sui linguaggi dell’immagine e sulle tecniche dell’artigianato, tra analogico e digitale. Collabora con altre realtà per consulenze bibliografiche e progettare e organizzare market e book corners, incontri, eventi e laboratori su misura.

Campus: nata come libreria scientifica e tecnica è diventata punto di riferimento per professionisti e studenti universitari. Nel tempo, ha arricchito il proprio catalogo con una selezione di narrativa e saggistica, rivolgendo particolare attenzione agli autori ed editori pugliesi. Non ha saputo resistere alla bellezza dei libri dedicati all’infanzia, alle suggestive illustrazioni e ai racconti sorprendenti, tanto da dedicare ai lettori più giovani una parte sempre più ampia della libreria. Una panchina e un albero di legno, piccole sedie e un tavolino, sono oggi circondati dai volumi per bambini, scelti accuratamente insieme a giocattoli di alta qualità, con uno sguardo sempre attento agli illustratori emergenti e agli editori più innovativi. Grazie agli espositori mobili, la libreria si trasforma di volta in volta per ospitare laboratori creativi, incontri culturali, letture e presentazioni per tutte le età.

Al Teatro Margherita prosegue fino al 31 agosto On Board, la mostra fotografica collettiva a cura di PhEST – See Beyond the sea (ingresso libero, tutti i giorni ore 10-13 e 16-21.30) con gli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli.

Alle ore 19 di domani si terrà la commemorazione del 28° anniversario dell’arrivo della Vlora.

Info e programma su www.festadelmarebari.it