Il duo comico Manuel & Manuel a Noci con lo spettacolo di cabaret, danza e musica “Come una volta”

Dopo il successo della prima data a cura dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del ricco cartellone eventi Noci Estate 2019 – Noci Città delle Arti e della Cultura, che ha visto protagonista PACIFICO, uno dei maggiori interpreti sulla scena italiana, ci apprestiamo a vivere altre cinque serate all’insegna della buona musica e del divertimento.

Il 6 agosto in Piazza Garibaldi, il duo comico tutto Made in Puglia Manuel & Manuel ci farà divertire con lo spettacolo di cabaret, danza e musica “Come una volta”. Non mancheranno le esilaranti che gag che da anni divertono grandi e piccini.