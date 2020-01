Al Teatro AncheCinema di Bari in scena "Non è pe le sold...ma je pe le terrise!"

È una commedia leggera, frizzante, goliardica del comico barese Manuel, Emanuele De Nicolò, che firma la regia di una pièce di un quarantennio fa: riveduta nei contenuti, aggiornata da nuova sceneggiatura, nuove battute e ovviamente nuovo cast.

Manuel ha lasciato immutato solo il suo ruolo da "Giuseppe", il maggiordomo sordo che si trova a gestire il rapporto tra l'avaro padrone di casa - interpretato da Alfredo Navarra - e il fantasma del defunto fratello, interpretato da Nico Salatino, autore di questa commedia, che esige vengano rispettate le sue ultime volontà.

I colpi di scena si susseguono in un'esplosione di gag esilaranti e unitarie rispetto alla narrazione.

Il fatto poi che Giuseppe sia addirittura in grado di vedere il fantasma aumenta l'equivoco nelle vicende quotidiane.

Humour, sentimento, ironia: lo spettacolo affronta temi, spesso delicati, con grande leggerezza. Si torna a casa di buonumore ma più consapevoli di ciò che ci circonda: fuori e dentro la psiche umana.

Accanto a Alfredo Navarra - storica spalla di Manuel - interagiranno in scena: la governante Teresa, impersonata da Betta De Venere, altra spalla di Manuel, il "becchino" Nicola Antonacci , l'entreneuse francese "Marì", interpretata dalla prorompente Valentina Digirolamo, innamorata del giovane "Giovice", nipote dell'avaro, impersonato da Roberto Ripoli.

Tra i personaggi spicca, ed è il più emblematico di tutta la commedia,Cerino, simbolo del valore aggiunto della disabilità. Laddove si potrebbe pensare all'handicap come un limite, il nostro personaggio riesce a far riflettere tra una risata e l'altra. Si innescherà una serie di situazioni goliardiche, ricche di colpi di scena.

Cerino è un personaggio molto noto e amato nel territorio barese. Interpreta sé stesso. Non è un attore. La sua disabilità non ha mai rappresentato un limite ai suoi sogni: ed infatti, anche la partecipazione alla nostra commedia era una sua aspirazione profonda.

La partecipazione di Cerino ha inorgoglito tutta la sua famiglia, soprattutto il nipote - suo tutore legale - che ha concesso l'autorizzazione.

Avere Cerino in scena è per l'intero cast fonte d'ispirazione e di arricchimento emotivo.

Mai scontata o prevedibile, la commedia in due atti vi piegherà in due dal ridere.

domenica 26 gennaio 2020

ore 18.00

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

Parcheggi MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti

INFO e PRENOTAZIONI SMS/WhatsApp 329 611 22 91

BIGLIETTI

biglietto intero platea: 16.50€

biglietto intero galleria: 14.50€

biglietti ridotti con Carta laFeltrinelli

Acquista con Carta del docente

Biglietti online: bit.ly/ ManuelAncheCinema

Biglietti disponibili in tutti i punti vendita Vivaticket come il BOX OFFICE laFeltrinelli di via Melo a Bari

Biglietti disponibili al botteghino del Teatro AncheCinema