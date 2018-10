Ad Alberobello la Maratona dei Trulli in memoria di "Giovanni Latesoriere"

Di corsa, come piaceva a lui, per ricordarlo sulle sue strade a un anno dalla scomparsa. Alberobello non dimentica Giovanni Latesoriere e a lui dedica la Maratona dei Trulli a staffetta che si terrà domenica 21 ottobre. La gara è organizzata dall’Associazione Podistica «Giovanni Latesoriere» in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune e la Fidal Puglia. Ex dirigente Asl, Latesoriere è scomparso il 22 ottobre 2017, all'età di 63 anni. E' stato uno sportivo a tutto tondo. Calciatore di talento, ha partecipato ad oltre 30 campionati, vestendo la maglia del Fasano, Putignano, Locorotondo, Castellana, Gioia del Colle e Alberobello e quella del Vittoria, squadra siciliana in cui ha militato due anni. Dopo aver appeso le scarpette da calcio al chiodo ha inforcato la bici e si è appassionato al ciclismo prima di approdare definitivamente al podismo insieme agli amici della Podistica Alberobello. La gara, con partenza e arrivo in Largo Martellotta, prevede una maratona di 42 km a staffetta (4x10.5 km) su un percorso cittadino. Le squadre (tesserati Fidal o liberi) possono essere interamente maschili o femminili o miste (due donne e due uomini). La partenza è alle ore 9.00. Previsto anche un percorso camminatori di 5 o 10 km (partenza ore 9.15 in Largo Martellotta).