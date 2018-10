Maratona Proust per attore solo con Paolo Panaro alla Vallisa di Bari

Maratona Proust per attore solo di Paolo Panaro, che per due giorni si “sgancia” dal pianista Gianni Lenoci e nell’auditorium Vallisa presenta l’integrale della trilogia Proust, il Tempo e la Musica dedicata dalla Compagnia Diaghilev alla Recherche del grande scrittore francese, appuntamento inserito nella rassegna «Le direzioni del racconto». Sabato 27 e domenica 28 ottobre, a partire dalle ore 18, Panaro porta in scena consecutivamenteUn amore di Swann, Il tempo perduto e Il tempo ritrovato per quattro ore di spettacolo di grande intensità narrativa. Il progetto è realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Unione Europea, Ministero Beni e Attività Culturali e Assessorato alla Cultura del Comune di Bari.

Info 333.1260425 - 347.1788446.

sabato 27 e domenica 28 ottobre

Auditorium Vallisa Bari

UN AMORE DI SWANN, ore 18

IL TEMPO PERDUTO, ore 19.30

IL TEMPO RITROVATO, ore 21